В "Укроборонпрому" вкрали дві будівлі

У Державного Концерну "Укрборонпром" вкрали дві будівлі заводу "Маяк".

Джерело: Facebook-сторінка заступника гендиректора Державного Концерну "Укрборонпром" Мустафи Найєма

Пряма мова Найєма: "Вчора ми дізналися, що за місяць до нашого приходу у Концерну вкрали дві будівлі. Буквально. Внесли зміни в реєстрі і переписали на приватні структури.

Йдеться про дві будівлі заводу "Маяк", одне з яких колишній заступник директора заводу Юрій Лошаков намагався продати за ціною в чотири рази нижче оціночної. В рамках справи відбулося затримання при спробі отримати хабар в $ 2 млн. На даний момент все майно "Маяка" заарештовано судом.

А вчора ми отримали витяг з реєстру на цю ж будівлю, і виявилося, що поки СБУ затримувала шулерів, в систему були внесені зміни. Тепер будівля належить не заводу, а якомусь ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачі квадратних метрів підписав той самий Юрій Лошаков".

Деталі: Найєм розповів, що йдеться про землю і цех за адресою С. Бандери 20А, оціночна вартість яких становить близько 160 млн грн, з експертизи 2018-му - $7 млн. Він заявив, що у коло його обов'язків не входить управління активами, проте шахраї не отримають жодного квадратного метра в цій будівлі.

Пряма мова Найєма: "Ми повернемо його заводу, а всі причетні до схеми стануть фігурантами кримінальних проваджень і можуть розраховувати на кілька квадратних метрів неподалік від Концерну, в Лук'янівському СІЗО".

Передісторія:

21 грудня екснардеп Мустафа Найєм призначений на посаду заступника гендиректора Державного Концерну "Укрборонпром".