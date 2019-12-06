iPhone можуть стати повністю бездротовими

Аналітик Мін–Чі Куо, який щороку дає найбільш точні прогнози про новинки Apple, повідомив про те, що iPhone можуть перейти на повністю бездротовий зв'язок для зарядки і синхронізації пристрою.

Про це пише 9to5mac.

У 2020 році, передбачає аналітик, Apple представить чотири моделі iPhone з OLED-екраном. Один телефон буде з діагоналлю 5,4 дюйма, ще два - 6,1 дюйма, найбільший - 6,7 дюйма.

Всі пристрої матимуть підключення 5G. Моделі відрізнятимуться використовуваними камерами. У першій половині 2020 року Apple також випустить 4,7-дюймовий iPhone SE 2 з LCD-екраном.

За прогнозом Мін-Чі Куо, в 2021 році Apple випустить флагманський iPhone без роз'єму Lightning, який використовують в айфонах, починаючи з 2012 року. Швидше за все, Apple не стане використовувати замість нього роз'єм USB-C, а перейде на повністю бездротовий зв'язок для зарядки і синхронізації пристрою.

Мін–Чі Куо зазначив, що Apple відмовиться від порту Lightning на одній моделі iPhone, а не відразу на всіх.

У 2021 році Apple випустить iPhone SE 2 Plus без кнопки "Додому". За прогнозом аналітика, діагональ екрану пристрою буде 5,5 дюйма або 6,1 дюйма. Мін–Чі Куо каже, що виробник може встановити Touch ID в бічну кнопку живлення. При цьому Face ID в ньому не буде, зазначив аналітик.