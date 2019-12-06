Мінфін продасть іноземцям "популярні" ОВДП через провалену приватизацію

Міністерство фінансів розширило пропозицію на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики 10 грудня новим випуском чотирирічних паперів, які користуються популярністю у нерезидентів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними міністерства, облігації з погашенням 22 листопада 2023 року будуть виставлені без обмеження пропозиції, тоді як на попередніх аукціонах Мінфін обмежував їх продаж в 2,5-3 млрд грн.

"Мінфін позичає відповідно до плану, передбаченим в бюджеті + прийнятим рішенням про заміщення приватизації (16,4 млрд грн, - ред.), що відповідає нормам законодавства", – пояснила головний економіст Мінфіну Олександра Бетлій.

Крім чотирирічних ОВДП, на аукціони 10 грудня також виставлені, згідно з планом, п'ятимісячні папери на суму до 300 млн грн (за номіналом), десятимісячні на 500 млн грн і трирічні на 1 млрд грн.

Нагадуємо:

27 листопада Міністерство фінансів змогло знизити середньозважену ставку розміщення 4-річних облігацій внутрішньої державної позики з 13,3% до 12,4% річних завдяки високому попиту.