Мінфін продасть іноземцям "популярні" ОВДП через провалену приватизацію
Міністерство фінансів розширило пропозицію на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики 10 грудня новим випуском чотирирічних паперів, які користуються популярністю у нерезидентів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За даними міністерства, облігації з погашенням 22 листопада 2023 року будуть виставлені без обмеження пропозиції, тоді як на попередніх аукціонах Мінфін обмежував їх продаж в 2,5-3 млрд грн.
"Мінфін позичає відповідно до плану, передбаченим в бюджеті + прийнятим рішенням про заміщення приватизації (16,4 млрд грн, - ред.), що відповідає нормам законодавства", – пояснила головний економіст Мінфіну Олександра Бетлій.
Крім чотирирічних ОВДП, на аукціони 10 грудня також виставлені, згідно з планом, п'ятимісячні папери на суму до 300 млн грн (за номіналом), десятимісячні на 500 млн грн і трирічні на 1 млрд грн.
Нагадуємо:
27 листопада Міністерство фінансів змогло знизити середньозважену ставку розміщення 4-річних облігацій внутрішньої державної позики з 13,3% до 12,4% річних завдяки високому попиту.
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