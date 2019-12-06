АМКУ зобов'язав ДТЕК Ахметова не вводити Бурштинську ТЕС у простій

Антимонопольний комітет надав компанії "ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахматова обов'язкові для розгляду рекомендації щодо унеможливлення обмеження виробництва тепла та електроенергії Бурштинською ТЕС.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

В Антимонопольному комітеті зазначають, що у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" близько 90% виробництва електричної енергії здійснює Бурштинська ТЕС, яка входить до структури "ДТЕК "Західенерго".

"Також ця ТЕС є єдиним централізованим джерелом постачання теплової енергії для м. Бурштин та с. Дем’янів Івано-Франківської області", - заявили в Комітеті.

"АМКУ вважає, що реалізація заявленого в пресі обмеження виробництва електричної енергії Бурштинською ТЕС за певних умов може призвести до виникнення дефіциту електричної енергії в межах торгової зони "Острів Бурштинської ТЕС", а обмеження виробництва теплової енергії може призвести до припинення теплопостачання мешканцям м. Бурштин та с. Дем’янів", - наголосили в АМКУ.

Антимонопольний комітет рекомендував "ДТЕК "Західенерго" "вжити заходів для унеможливлення обмеження виробництва електричної та теплової енергії на Бурштинській тепловій електростанції".

Нагадаємо:

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушений простій, в компанії заявили що російський імпорт негативно вплинув на роботу ТЕС.

У жовтні Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

Економічна правда