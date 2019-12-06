Новини 6 грудня: транш МВФ, валютні резерви, справа проти Холодова

Про справу проти Холодова. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова з приводу лобіювання їм табачних правок.

Про скасування штрафу Тігіпку. Суд задовольнив позов групи "ТАС" Сергія Тігіпка і скасував штраф Антимонопольного комітету на суму 55 млн гривень за порушення при покупці пакету акцій ВАТ "Дніпрометиз".

Про транш МВФ. Україна не встигне отримати остаточне рішення від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року, але може ще в грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю.

Про валютні резерви. Станом на 1 грудня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21,9 мільярда доларів (в еквіваленті) - у листопаді вони зросли на 2,5%.

Про держборг. Міністерство фінансів привело співвідношення держборгу до ВВП 60% та планує зменшити цей показник до 50% у 2020 році.

Про вагу на дорогах. За місяць один майданчик зважування вантажівок на трасі Київ-Чоп зафіксував понад 200 фактів порушення габаритно-вагових обмежень. Рекорд поставила фура, яку 9 разів фіксували з середнім перевантаженням понад 21 тонну.

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