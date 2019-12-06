У НБУ розповіли, як працюватиме система електронних платежів на різдвяні свята

Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів і порядок роботи банківської системи України у перод завершення звітного року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

Зазначається, що 26 та 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня - на дві години.

"28 грудня 2019 року до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби.

Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00", - йдеться у повідомленні.

Водночас 2 січня 2020 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов'язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

Крім цього, день роботи СЕП переноситься з понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року.

3,8 січня 2020 року СЕП та банківська система працюватимуть у звичайному режимі.

Також зазначається, що з 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют, розрахований НБУ 27 грудня 2019 року.