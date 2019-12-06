Одна з найавторитетніших букмекерських компаній готова заходити в Україну — джерела
Представники однієї з найбільш авторитетних букмекерських компаній у світі - британської bet365 - зустрічалися з українською владою та дали зрозуміти, що готові заходити в Україну за певних умов.
Про це повідомили джерела ЕП.
За словами співрозмовників видання, у компанії дали зрозуміти, що готові заходити в Україну, якщо ліцензія коштуватиме не більше 1,5 млн доларів.
Bet365 Group Ltd - британська букмекерська компанія, яка має понад 35 млн клієнтів у всьому світі.
На українському ринку беттингу працює пул з десяти компаній. Причому дві найбільші контролюють до 80% загального обороту. Це компанія Favorit, яка покриває наземний сегмент, і Parimatch, що має сильні позиції в онлайні.
Оскільки в Україні букмекерська діяльність заборонена, вони працюють в тіні або мімікрують під дозволені законом види діяльності. Фактично діяльність "Паріматчу" і "Фавориту" під забороною, але в Україні вони обійшли її, зареєструвавши свій бізнес як лотерею "тото".
"Лотерея тото" в законодавстві України — лотерея, переможці в якій визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних та аматорських змагань, що включені до опублікованої програми тиражу лотереї.
Читайте детальніше у статті: "Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua