Рада прийняла законопроєкт про фінмоніторинг

Джерело: засідання Верховної Ради 6 грудня

Пряма мова спікера Ради Дмитра Разумкова: "За 246. Рішення прийнято. Закон прийняти в цілому".

Деталі: За словами доповідача з питання "слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, законопроєкт встановлює "справедливі та пропорційні санкції для тих суб’єктів, які залучаються до професійного відмивання коштів".

Вона додала, що при доопрацюванні до другого читання депутати уточнили перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення, ввели такий захід впливу як "угода про врегулювання наслідків вчинення правопорушення", ввели правило, яким за 1 порушення не може бути застосовано більше 1 санкції, та зменшили максимальні штрафи "удвічі, а то і більше".

За словами нардепа, загалом до другого читання було подано більше 1300 правок, з яких 500 було схвалено.

Просила підтримати проєкт закону міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції.

Маркарова наголошувала, що більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів. Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть "орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом".

Дискусія щодо законопроєкту і правок тривала понад годину.

Згідно з пояснювальною запискою, закон запроваджує загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

А також збільшує порогову суму та зменшує кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг.

Зокрема, залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що борються з відмиванням коштів.

Також закон запроваджує міжнародний інструментарій замороження активів, удосконалює законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.

Закон вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу та встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів.

Передісторія:

У першому читанні законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення нардепии прийняли 1 листопада.

Українська правда