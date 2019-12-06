Нову програму МВФ Україна виконає до кінця — Маркарова
Кабінет міністрів має намір виконати усі пункти нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, тому переговори тривають так довго.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.
"Нову програму на 3 роки не можна обговорити за декілька років… бо ми говоримо з вами про ту програму, яку ми плануємо виконувати, яка є в наших планах, з реалістичними термінами.
Тому що цього разу ми маємо не просто почати виконувати нову програму та припинити, як це було багато разів, або почати виконувати і відмовитися. Ми повинні її виконати і вийти з неї і мати економіку в такому стані, щоб не потребувати МВФ", - сказала Маркарова.
Наразі Кабмін продовжує переговори з МВФ щодо нової 3-річної кредитної програми співпраці.
Раніше Маркарова заявляла, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.
Економічна правда
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