Міністр енергетики РФ: тристороння зустріч міністрів щодо газу може відбутися наступного тижня
Міністерська тристороння зустріч ЄС-Україна-Росія щодо газу може відбутися наступного тижня.
Про це повідомив журналістам міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає Інтерфакс-Україна.
"Може", - сказав міністр, відповідаючи на запитання про можливі перемовини наступного тижня.
"Ми готові зустрітися в будь-який момент, потрібно знати просто ступінь готовності, щоб компанії допрацювали свої документи між собою", - підкреслив Новак.
"Якщо всі сторони переговорів щодо газу будуть націлені на наступній зустрічі на конкретні рішення, ми зможемо до них прийти", - додав він.
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Нагадаємо:
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що у ситуації з транзитом газу після 31 грудня 2019 року є кілька варантів розвитку подій: позитивний, негативний та проміжний.
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко порекомендував російському "Газпрому" звернутися до українського регулятора з обґрунтуваннями необхідності зниження тарифу на транзит газу через газотранспортну систему України.
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.
Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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