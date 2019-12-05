Міністр енергетики РФ: тристороння зустріч міністрів щодо газу може відбутися наступного тижня

Міністерська тристороння зустріч ЄС-Україна-Росія щодо газу може відбутися наступного тижня.



Про це повідомив журналістам міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає Інтерфакс-Україна.

"Може", - сказав міністр, відповідаючи на запитання про можливі перемовини наступного тижня.

"Ми готові зустрітися в будь-який момент, потрібно знати просто ступінь готовності, щоб компанії допрацювали свої документи між собою", - підкреслив Новак.

"Якщо всі сторони переговорів щодо газу будуть націлені на наступній зустрічі на конкретні рішення, ми зможемо до них прийти", - додав він.



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Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що у ситуації з транзитом газу після 31 грудня 2019 року є кілька варантів розвитку подій: позитивний, негативний та проміжний.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко порекомендував російському "Газпрому" звернутися до українського регулятора з обґрунтуваннями необхідності зниження тарифу на транзит газу через газотранспортну систему України.

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.