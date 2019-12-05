Уряд хоче врегулювати "сплячі ліцензії" на видобуток нафти і газу

Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який встановлює щомісячну рентну плату за ділянки землі на які видано дозвіл на видобуток нафти і газу понад 3 роки тому. Після тривалої несплати ліцензії зможуть анулювати.



Про це у Facebook повідомив прем’єр міністр Олексій Гончарук.



"Ми нарахували 80 ділянок в країні, придатних до видобутку. Але вони "сплять", бо через корупцію їх колись уже привласнили окремі товариші, які роками чекають, поки до влади прийдуть "свої".

...Ми розробили законопроект, який стимулюватиме повернути ліцензії. Дуже просто: або видобуваєш на тій ділянці, яку отримав від держави, або платиш податки від газовидобування, але без прибутку", - пише Гончарук.

За його словами уряд встановить щомісячну рентну плату за ділянки, на які видано дозвіл понад 3 роки тому.

Точна вартість залежатиме від розміру площі та дати видачі дозволу.

У разі свідомої тривалої несплати ліцензію призупинятимуть, а вже потім - анулюватимуть у судовому порядку. Нових інвесторів уряд планує шукати на прозорих е-аукціонах.

"Такий досвід уже успішно працює в США, Великій Британії, Норвегії, Хорватії та в деяких інших країнах. А от в Україні поки що 30% від усіх виданих спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами - "сплячі".

...Для пожвавлення українського газовидобутку ми вже розробили комплекс важливих законодавчих змін, зокрема до Кодексу про надра, до Закону "Про нафту і газ" та Закону "Про угоди про розподіл продукції"", - наголосив очільник уряду.

Також Гончарук анонсував, що вже завтра новий Голова Держгеонадр Роман Опімах презентує "Інвестиційний атлас надрокористувача". На якому буде нанесено готові до надрокористування об’єкти.

Нагадуємо:

26 листопада у Держгеонадрах заявили, що планують за рахунок розробки важковидобувних родовищ глибиною 6-7 км суттєво збільшити державні запаси нафти і газу.

Економічна правда