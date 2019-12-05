Гонтарева потрапила до топ-16 жінок, які надихають читачів Financial Times

Колишній керівник Нацбанку України Валерія Гонтарєва потрапила в топ-16 жінок, які надихають, за версією читачів Financial Times.

Джерело: Financial Times

Дослівно: "Кожного грудня Financial Times присвячує спеціальне видання журналу FT Weekend Magazine найбільш впливовим жінкам року з усього світу.

Ми просили вас розповісти нам про жінок, які надихнули вас, – ось список".

Деталі: Видання зазначає, що оприлюднений перелік не є вичерпним, оскільки щороку деякі жінки, яких хотіли би показати, є недоступними для інтерв'ю або для написання колонки.

Видання отримало понад 100 номінацій жінок, які, на думку читачів, відкрили нові можливості в 2019 році або привернули увагу до деяких з найбільш важливих проблем нашого часу. З них відібрали 16 жінок, які виділялися.