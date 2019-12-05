Гонтарева потрапила до топ-16 жінок, які надихають читачів Financial Times
Колишній керівник Нацбанку України Валерія Гонтарєва потрапила в топ-16 жінок, які надихають, за версією читачів Financial Times.
Джерело: Financial Times
Дослівно: "Кожного грудня Financial Times присвячує спеціальне видання журналу FT Weekend Magazine найбільш впливовим жінкам року з усього світу.
Ми просили вас розповісти нам про жінок, які надихнули вас, – ось список".
Деталі: Видання зазначає, що оприлюднений перелік не є вичерпним, оскільки щороку деякі жінки, яких хотіли би показати, є недоступними для інтерв'ю або для написання колонки.
Видання отримало понад 100 номінацій жінок, які, на думку читачів, відкрили нові можливості в 2019 році або привернули увагу до деяких з найбільш важливих проблем нашого часу. З них відібрали 16 жінок, які виділялися.
Гонтареву номінував такий собі Джордж Хорсінгтон.
За його словами, "відмінним кандидатом була б Валерія Гонтарєва, колишній керівник Національного банку України, яка зіткнулася з усілякими атаками, фізичними, юридичними і репутаційними, через її боротьбу з корупцією в Україні".
Серед надихаючих жінок назвали еко-активістку Грету Тунберг, борця за збереження Великобританії в Європейському союзі і противника Brexit Джин Міллер, прем'єр-міністра Нової Зеландії Ясінду Арден, філіппінського правозахисника Лейлу де Ліму, американського сенатора Елізабет Уоррен, данського політика, комісара Євросоюзу з питань конкуренції Маргрет Вестагер, капітана судна Каролу Ракеті, яка вела рятувальний корабель з біженцями і яку звинувачують у сприянні нелегальній міграції, та інших.
Передісторія:
Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.
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