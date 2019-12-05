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Рада уповноважила Мінекономіки займатися питаннями зайнятості населення

Четвер, 5 грудня 2019, 15:19

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який передбачає передачу функцій зайнятості і трудових відносин від Мінсоцполітики до Мінекономіки.

Таке рішення підтримали 264 депутати.

У законопроєкті заначається, що необхідність передачі функцій виникла після формування нового уряду, коли сферу зайнятості вирішили віддати під підпорядкування Мінекономіки, а не Мінсоцполітики.

"У зв’язку з затвердженням нового складу уряду передбачається перерозподіл повноважень Кабінету міністрів щодо вирішення питань державного управління у сфері праці та зайнятості населення", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Економічна правда

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Мінекономіки зайнятість Верховна рада

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