Рада уповноважила Мінекономіки займатися питаннями зайнятості населення
Четвер, 5 грудня 2019, 15:19
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який передбачає передачу функцій зайнятості і трудових відносин від Мінсоцполітики до Мінекономіки.
Таке рішення підтримали 264 депутати.
У законопроєкті заначається, що необхідність передачі функцій виникла після формування нового уряду, коли сферу зайнятості вирішили віддати під підпорядкування Мінекономіки, а не Мінсоцполітики.
"У зв’язку з затвердженням нового складу уряду передбачається перерозподіл повноважень Кабінету міністрів щодо вирішення питань державного управління у сфері праці та зайнятості населення", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Економічна правда
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