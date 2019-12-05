ТІС оновив український рекорд по вантажообігу
У ніч на 5 грудня 2019 рік вантажообіг групи терміналів ТІС перевищив 30 мільйонів тонн з початку року, що є новим українським рекордом.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію компанії.
"Це не тільки рекордний обсяг для ТІС за весь час роботи, але і максимальний показник за роки незалежності України серед всіх навалочних портів країни", - підкреслюють в компанії.
Нагадаємо, попередній рекорд був зафіксований 14 листопада 2019 року, коли з початку року термінали ТІС перевалили 28,1 млн т.
У 2018 році термінали ТІС сумарно перевалили 25,7 млн т вантажів, що було на 1,2% менше, ніж в 2017 році. При цьому частка в перевалці серед всіх українських морських портів склала 19%.
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