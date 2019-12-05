"Укртранснафта" у листопаді збільшила обсяги транспортування нафти на 30%

Загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів у листопаді 2019 року становить 1,536 млн тонн - це на 29,9% більше, ніж у листопаді 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафти" у Facebook.

Зазначається, що обсяг перекачування нафти для споживачів України у листопаді збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 10,5% - до 206,8 тисяч тонн.

Крім цього, у листопаді зріс транзит російської нафти до країн Європи - до 1,329 млн тонн: це на 33,6% більше, ніж за аналогічний місяць 2018 року.