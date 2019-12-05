"Укртранснафта" у листопаді збільшила обсяги транспортування нафти на 30%
Загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів у листопаді 2019 року становить 1,536 млн тонн - це на 29,9% більше, ніж у листопаді 2018 року.
Про це повідомляє пресслужба "Укртранснафти" у Facebook.
Зазначається, що обсяг перекачування нафти для споживачів України у листопаді збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 10,5% - до 206,8 тисяч тонн.
Крім цього, у листопаді зріс транзит російської нафти до країн Європи - до 1,329 млн тонн: це на 33,6% більше, ніж за аналогічний місяць 2018 року.
"Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за результатами одинадцяти місяців 2019 року становить 14,142 млн тонн нафти (на 0,8% більше порівняно з таким періодом у 2018 р.), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України складає 2,175 млн тонн (на 12,9% більше, ніж у січні-листопаді 2018 р.), а транзит – 11,967 млн тонн (зниження на 1,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 р.)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.
Економічна правда
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