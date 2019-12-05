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Нацбанк оприлюднив організації, якими Коломойський тисне на них

Четвер, 5 грудня 2019, 13:39
 

Національний банк показав список сумнівних громадських організацій, які беруть участь у мітингах під стінами НБУ.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Кілька тижнів триває цілеспрямована атака на Національний банк: проплачені мітинги під стінами НБУ, мітинги під будинками Голови та першого заступника Голови, замовні спекуляції та наклеп у медіа.

На нашу думку, ця атака проплачена екс-власниками виведених з ринку банків, зокрема, Ігорем Коломойським. Але організатори намагаються подати ці акції як народне волевиявлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За даними ЕП, законопроєкт, який заборонить колишнім власникам отримувати назад банки буде готовий до кінця року, але його скоріше за все не встигнуть зареєструвати в парламенті.

Раніше повідомлялось, що українська влада може заборонити повернення банків власникам — таку умову висунув МВФ.

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Економічна правда

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