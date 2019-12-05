Всі розділи
Укр / Рус

Twitter вперше продасть облігації на 600 мільйонів доларів

Четвер, 5 грудня 2019, 13:47

Компанія Twitter планує вперше провести продаж незабезпечених облігацій та залучити 600 мільйонів доларів через низьку виручку.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що компанія провела переговори з інвесторами та планує продаж цінних паперів у грудні 2019 року. 

Інвестбанки на чолі з JP Morgan оцінюють, що восьмирічні облігації можуть мати початкову прибутковість у 4,5%.

Як зазначає видання, Twitter продає облігації на тлі слабкої фінансової звітності за третій квартал 2019 року.

Зокрема, виручка компанії зросла лише на 9% та становила 824 млн доларів - зростання виручки було найнижчим з 2017 року та не виправдало прогнозів аналітиків.

У Twitter планують витратити залучені від продажу цінних паперів кошти на корпоративні цілі, зокрема, на інвестиції, погашення боргів та потенційні угоди.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Twitter

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Twitter передумав видаляти неактивні акаунти 28 листопада 2019, 09:20
Twitter видалить акаунти, в які не заходили пів року 27 листопада 2019, 11:10
Twitter оновив сайт: користувачам доведеться звикати до нововведень 16 липня 2019, 16:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!