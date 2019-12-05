Twitter вперше продасть облігації на 600 мільйонів доларів
Компанія Twitter планує вперше провести продаж незабезпечених облігацій та залучити 600 мільйонів доларів через низьку виручку.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що компанія провела переговори з інвесторами та планує продаж цінних паперів у грудні 2019 року.
Інвестбанки на чолі з JP Morgan оцінюють, що восьмирічні облігації можуть мати початкову прибутковість у 4,5%.
Як зазначає видання, Twitter продає облігації на тлі слабкої фінансової звітності за третій квартал 2019 року.
Зокрема, виручка компанії зросла лише на 9% та становила 824 млн доларів - зростання виручки було найнижчим з 2017 року та не виправдало прогнозів аналітиків.
У Twitter планують витратити залучені від продажу цінних паперів кошти на корпоративні цілі, зокрема, на інвестиції, погашення боргів та потенційні угоди.
Економічна правда
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