Прикордонники розповіли скільки їм пропонували хабарів за 2019 рік

У нинішньому році українські прикордонники відмовилися від хабарів на суму понад 1,6 мільйона гривень, середній розмір хабара - до 3 тисяч гривень.

Про це повідомив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко під час конференції в четвер передає Інтерфакс-Україна.

"Тільки в цьому році ми фіксуємо понад 550 випадків спроб надання неправомірної вигоди нашому персоналу і випадки, коли наш персонал відмовлявся від цих хабарів на загальну суму понад 1,6 млн грн", - сказав він.

За словами Дейнеко, завдання Держприкордонслужби - це формування репутації Держприкордонслужби як відомства з нульовою толерантністю до корупції.

Крім того, він підкреслив, що в цьому році українці стали більше довіряти прикордонникам.

"Наша мета, щоб прикордонник асоціювався в суспільстві не з чергами на кордоні, не з хабарами, спробами тиснути на людей, які перетинають державний кордон, а асоціювався з відданістю державі, чесним, патріотичним ставленням до громадян і виконанням своїх обов'язків", - додав глава Держприкордонслужби.





