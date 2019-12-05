Philip Morris може перенести офіс з України в разі тиску з боку уряду

Один з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні Philip Morris Ukraine може перемістити офіс кластерного центру з України в разі тиску на інвестиції.

Про це заявив генеральний директор Philip Morris Ukraine Міхаліс Александракіс в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У нас зараз таких планів (про перенесення офісу – ред) немає, але це багато в чому залежить від подальших дій уряду. Ми ведемо боротьбу за наш бізнес на цьому ринку. Йдеться про боротьбу з адміністративним тиском, про ведення бізнесу в невизначеною і непрозорою середовищі", – заявив Александракіс.

"Сьогодні "Філіп Морріс Україна" несе відповідальність за ситуацію на ринку в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові. Змушений сказати, що ми можемо перемістити офіс кластерного центру з України в разі безпідставного тиску на наші інвестиції в країні. Але, як я і раніше казав, ми тут для того, щоб продовжувати розвивати наш бізнес", – додав гендиректор тютюнового гіганта.

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Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.