Коболєв свідчив федеральній прокуратурі Нью-Йорка

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв дав свідчення федеральним прокурорам в Нью-Йорку у справі Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, клієнтів адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

Джерело: CNN

Деталі: На думку прокурорів, Парнас та Фруман мали наміра замінити Коболєва на посаді на більш лояльну людину, яка б була корисна для власних бізнес-інтересів.

Адвокат очільник "Нафтогазу" заявив, що його клієнт добровільно спілкувався із представниками Мін’юсту та повідомив, що наразі немає доцільності коментувати цю справу.

Як пише CNN, інтерес прокурорів до діяльності навколо "Нафтогазу" вказує на можливе розширення звинувачень проти клієнтів Джуліані. Наразі їх звинувачують лише у незаконному фінансування виборчої кампанії Трампа.

Раніше прокурори мали розмову з Андрієм Фаворовим, керівником інтегрованого газового бізнесу у "Нафтогазі". На їх думку, саме Фаворова Парнас і Фруман хотіли бачити на посаді очільника газової компанії.

Що передувало: Наприкінці листопада голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий дати свідчення у федеральному розслідуванні США щодо адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Знати більше: Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

Передісторія:

10 жовтня у США заарештували двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.

Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни. За даними журналістів, Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським під час його інавгурації.

За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

За даними Associated Press, Фруман і Парнас намагались впливати на призначення членів правління "Нафтогазу" з метою подальшого підписання вигідних контрактів для своїх компаній. Вони нібито просували ідею заміни Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК Нафтогаз на Андрія Фаворова, менеджера газової компанії.

Міністр енергетики США Рік Перрі спростував повідомлення про те, що США тиснули на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.

12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Рудольфа Джуліані під час його діяльності в Україні.

Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.