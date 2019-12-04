Уряд створить фонд для дешевих кредитів на землю

Кабінет міністрів поділився планами щодо здешевлення кредитів для малих та середніх фермерів, серед ініціатив - створення Фонду часткового кредитування землі, законопроєкт про який подадуть в парламент цього року.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

Зокрема у плані передбачається:

Створення Міністерством економіки Фонду часткового кредитування землі, законопроєкт про який буде подано до парламенту вже в грудні 2019 року;

Визначення порядку компенсації відсоткової ставки за кредитами на купівлю землі, що дозволить суттєво знизити ставку за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі – в першому кварталі 2020 року;

Визначення часткової компенсації кредиту на купівлю землі в першому кварталі 2020 році.

Нагадаємо:



Нещодавно міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

Голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Економічна правда