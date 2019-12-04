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Уряд з квітня запустить онлайн-аукціони з продажу деревини

Середа, 4 грудня 2019, 17:45

Кабінет міністрів з квітня 2020 року планує запустити пілотний проєкт е-аукціонів з продажу деревини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"З квітня 2020 року запускаємо пілотний проєкт е-аукціонів продажу деревини. А також впроваджуємо єдину державну систему електронного обліку деревини, яку створимо на базі діючої галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний облік деревини".

Що це означає? Продаж лісоматеріалів на українському ринку з використанням сучасних е-сервісів, забезпечить належні обсяги продажів за надійною і відкритою процедурою з конкурентними умовами.

Це знизить корупційні ризики та збільшить надходження до держбюджету", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, станом на 11 листопада Кабмін підключив 6 областей України до пілотного проєкту е-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок.

Економічна правда

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Гончарук

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