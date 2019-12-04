В Україні зобов’язали проектувати ліфти у будинках від 4-ох поверхів

З 1 грудня вступила в дію будівельна норма, що зобов’язує проектування ліфтів у нових житлових будинках від 4-ох поверхів та рекомендує їх встановлення у новозбудованому житлі від 3-ох поверхів.



Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.





"Сучасний світ ставить умови для підвищеної комфортності жителів будинків. У оновлених будівельних нормах рекомендовано влаштовувати ліфти у нових житлових будинках від 3-х поверхів, або з висотою між основним і верхнім житловими поверхами понад 8 м.

А у новому житлі висотою 4 поверхи та більше, чи з умовною висотою 11,2 м - ліфти передбачаються обов’язково ", — прокоментував він вступ у дію нових норм.

Парцхаладзе поінформував, що таким чином підвищиться комфорт жителів, зручність та доступність людей, а особливо маломобільних груп населення: людей з інвалідністю, вагітних жінок, людей похилого віку, батьків з маленькими дітьми



Довідка:

Новий ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення" розроблений фахівцями ПАТ "КиївЗНДІЕП" на заміну застарілого ДБН 2005 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Економічна правда

















