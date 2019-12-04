Кабмін призначив аудитора "Нафтогазу"
Кабінет міністрів ухвалив рішення призначити аудитора "Нафтогазу", який проведе обов'язкову перевірку фінансової звітності державної компанії за 2019-2020 роки.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що аудитором обрали компанію ТОВ ""Делойт енд Туш ЮСК" - таке рішення ухвалили міністри на засіданні Кабміну на підставі подання наглядової ради "Нафтогазу".
Нагадаємо:
Рішення про затвердження порядку відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності "Нафтогазу" Наглядова рада компанії прийняла ще 25-26 березня 2019 року.
На своєму засіданні 17 вересня 2019 року Наглядова рада "Нафтогазу" попередньо погодила призначення аудитором ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК" та прийняла рішення подати цю пропозицію на погодження Кабміну.
Економічна правда
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