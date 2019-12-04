Кабмін призначив в.о Енергоатому та низки інших відомств
Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючих обов’язки керівників Енергоатому, Нацслужби здоров’я, Держслужби з питань праці та Державної іпотечної служби
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Згодом відповідне рішення з'явилося на урядовому порталі.
Як повідомляється, уряд затвердив кадрові зміни одразу у 4-х відомствах:
"Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки голови Нацслужби здоров’я буде Мовчан Оксана (заступник голови НСЗУ).
Тимчасово виконувати обов'язки голови Держслужби з питань праці буде Дегнер Ігор (директор Департаменту з питань праці Держпраці).
Виконувати обов'язки президента Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" буде Павлишин Павло (генеральний директор відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електростанція").
Виконувати обов'язки голови правління Державної іпотечної установи буде Фролов Вячеслав (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи)", - повідомив Гончаренко.
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