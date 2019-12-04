Укргазбанк запустив сервіс Apple Pay

Державний Укргазбанк запустив платіжний сервіс Apple Pay - ним можуть користуватися власники карток MasterCard.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Нашими клієнтами вже є 2 мільйони українців і наше головне завданя - зробити обслуговування максимально зручним і безпечним. Саме такою і є оплата за товари і послуги за допомогою Apple Pay", - заявив заступник директора департаменту карткового бізнесу Укргазбанку Віталій Буценко.

"Коли ви додаєте кредитну або дебетову карту в Apple Pay, сам номер карти не зберігається ні на пристрої, ні на серверах Apple. Замість цього присвоюється унікальний номер облікового запису пристрою, який шифрується і безпечно зберігається в чіпі "Безпечний Елемент" вашого пристрою.

Кожна транзакція авторизується завдяки унікальному одноразовому секретному коду, який генерується динамічно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожна покупка через Apple Pay підтверджується дотиком пальця до Touch ID або поглядом на екран iPhone для підтвердження операції через Face ID, або введенням код-пароля на пристрої.

Економічна правда