Укргазбанк запустив сервіс Apple Pay
Державний Укргазбанк запустив платіжний сервіс Apple Pay - ним можуть користуватися власники карток MasterCard.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Нашими клієнтами вже є 2 мільйони українців і наше головне завданя - зробити обслуговування максимально зручним і безпечним. Саме такою і є оплата за товари і послуги за допомогою Apple Pay", - заявив заступник директора департаменту карткового бізнесу Укргазбанку Віталій Буценко.
"Коли ви додаєте кредитну або дебетову карту в Apple Pay, сам номер карти не зберігається ні на пристрої, ні на серверах Apple. Замість цього присвоюється унікальний номер облікового запису пристрою, який шифрується і безпечно зберігається в чіпі "Безпечний Елемент" вашого пристрою.
Кожна транзакція авторизується завдяки унікальному одноразовому секретному коду, який генерується динамічно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кожна покупка через Apple Pay підтверджується дотиком пальця до Touch ID або поглядом на екран iPhone для підтвердження операції через Face ID, або введенням код-пароля на пристрої.
Економічна правда
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