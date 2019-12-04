Одеський морвокзал і непрацюючий 19-ти поверховий готель хочуть передати в концесію

Готель "Одеса" в разом з одеським морським вокзалом хочуть передати у тимчасове користування бізнесу.

Про це 3 грудня на прес-конференції повідомив новий керівник "Одеського МТП" Олексій Мясковський, передає ЦТС.

Як пояснив Мясковский, 80% в готелі належить державі (ДП "Одеський порт"), а 20% - приватній компанії.

"Одеса" була виведена з експлуатації в 2011 році. За попередніми оцінками на відновлення роботи готелю необхідно не менше 200 млн гривень. Таких коштів у держпідприємства немає", - сказав Мясковский.

На думку Мясковського, кращий вихід - передати готель в користування приватному інвестору.

"Зараз дирекція Одеського торгового морського порту спільно з "АМПУ" розробляють пропозицію про передачу готелю в складі єдиного майнового комплексу з морським вокзалом в концесію", - повідомив він.

В ході прес-конференції керівник ДП "Одеський порт" підкреслив, що за попередніми підрахунками, на кінець року збитки колись надзвичайно прибуткового підприємства досягнуть 100 млн гривень.

В даний час розроблений фінплан ДП "Одеський МТП" на 2020 рік який передбачає вихід підприємства на прибутковість.

"Досягти цієї мети (прибутковості - ЦТС) планується не тільки за рахунок збільшення доходів від діяльності портового флоту, а й шляхом зменшення витрат, відмови від реалізації проектів, які були спроектовані виключно для освоєння коштів, і не давали ніякої економічної вигоди, або ж мали безглузді терміни окупності по 10 -15 років", - підкреслив Мясковский.

Фінплан вже відправлений на затвердження в профільне міністерство.

Нагадаємо, ще в 2013 році ставилося питання про передачу Одеського морвокзалу в концесію круїзному оператору зі світовим ім'ям.