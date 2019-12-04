У Кабміні пропонують узаконити дистанційну зайнятість та гнучкий робочий день

Кабмін планує провести реформу сфери зайнятості, серед ініціатив, які уряд пропонує закріпити законом - гнучкий режим робочого часу, дистанційна зайнятість та робота з дому.

Про це на брифінгу 3 грудня заявив міністр економіки Тимофій Милованов, передає Урядовий портал.

"В Україні буде проведена реформа зайнятості - стандарти захисту працівника будуть виконані. Потрібно прибрати радянські забюрократизовані норми", - сказав міністр.

За його словами, у новому законі будуть чітко прописані ознаки трудових відносин, "бо на сьогодні працівники не захищені від зловживань через відсутність норм законодавства".

"Гнучкий режим робочого часу, дистанційна зайнятість, робота з дому - це кілька з тих ініціатив уряду, які ми пропонуємо закріпити законом. Важливо ще більше захистити фундаментальні права працівників, щоб вони могли відстоювати свої права", - підкреслив Милованов.

"Насправді, нововведень небагато, оскільки багато що вже давно використовується на ринку праці, але не було підкріплено законодавчо. Наприклад, регулювання виплат за лікарняними залишаються у такій же редакції, як є сьогодні, а ось відпустку за власний рахунок можна буде взяти і на 30 днів, тоді як наразі - лише на 15 днів.

Працівник та роботодавець мають укладати трудовий договір лише у письмовій формі, а виплата заробітних плат повинна здійснюватися винятково у грошовій формі, а не товаром, як було в радянські часи.

Такої спадщини у нас ще вдосталь, але, наприклад, адміністрування праці стає більш не актуальним в епоху розвитку цифрових технологій", - заявили в уряді.

Голова Мінекономіки додав, що трудові книжки не скасовуються, але вся інформація щодо зайнятості людини буде міститися в онлайн-реєстрі та буде доступною для працівника у будь-який момент.

Крім цього, за його словами, нове законодавство більш надійно захищатиме від звільнення осіб з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок і тих, хто перебуває у декретних відпустках.

"Ми прагнемо ускладнити, а в ідеалі, взагалі унеможливити випадки, коли під умовою фіктивних реорганізацій компаній чи установ звільняють соціально незахищених осіб.

Тож хочемо законодавчо захистити усіх працівників, а звільнення вагітних жінок зробити неможливим", - сказав міністр.

Економічна правда