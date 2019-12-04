З початку року середня пенсія зросла на 374 гривні — Пенсійний фонд

Станом на жовтень 2019 року середній розмір пенсій в Україні становив 3019,62 гривні - з початку року цей показник зріс на 374 гривні або на 14,1%.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду у Facebook.

За даними Пенсійного фонду станом на жовтень 2019 року, в Україні 11,3 млн пенсіонерів. За 10 місяців 2019 року призначили 329 тисяч нових пенсій.

Загалом на виплати пенсій за 10 місяців 2019 року держава спрямувала 363,8 мільярда гривень.

Нагадаємо:

В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.

Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).

Підвищення прожиткового мінімуму приведе до перерахунку пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень.

Економічна правда