З початку року середня пенсія зросла на 374 гривні — Пенсійний фонд
Станом на жовтень 2019 року середній розмір пенсій в Україні становив 3019,62 гривні - з початку року цей показник зріс на 374 гривні або на 14,1%.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду у Facebook.
За даними Пенсійного фонду станом на жовтень 2019 року, в Україні 11,3 млн пенсіонерів. За 10 місяців 2019 року призначили 329 тисяч нових пенсій.
Загалом на виплати пенсій за 10 місяців 2019 року держава спрямувала 363,8 мільярда гривень.
Нагадаємо:
В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.
Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).
Підвищення прожиткового мінімуму приведе до перерахунку пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. Тепер розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 гривень.
Економічна правда
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