Трамп назвав дату завершення торгової війни з Китаєм

15 січня Сполучені Штати та Китай підпишуть першу частину великої торгової угоди, яка має покласти край тарифним війнам.

Про це на своїй Twitter-сторінці написав президент Дональд Трамп.

"Я підпишу нашу дуже велику і всеосяжну торговельну угоду по першій фазі з Китаєм 15 січня. Церемонія відбудеться в Білому домі. На ній будуть присутні високопоставлені представники Китаю", - пише він.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!