Гончарук назвав досягнення нового уряду за 2019 рік

Прем’єр-міністр перелічив досягнення свого уряду у 2019 році й відніс до них свіжий контракт "Нафтогазу" й "Газпрому" щодо транзиту газу на наступні 5 років.

Джерело: Facebook-сторінка Гончарука

Пряма мова: "Наш уряд працював і працює над тим, щоби люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз!

✔️ Ми ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До ініціативи долучилися вже більше 20 міст.

✔️ Провели процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами.

✔️ Підписали договір щодо транзиту газу на п'ять років з можливістю пролонгації. "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу.

✔️ Схвалили програму медгарантій, що гарантуватиме людям безкоштовну допомогу при пологах, лікуванні інсульту, інфаркту та ін. Передбачили на це 72 млрд грн (це майже 64% коштів, передбачених на охорону здоров’я на 2020 рік).

✔️ Удвічі збільшили фінансування урядової програми "Доступні ліки", додавши до пакету інсулін – загалом це 3,3 млрд грн у 2020 році.

✔️ Відкрили 45 навчально-практичних центрів з новим обладнанням та технікою для учнів. Виділили окремий бюджет на програму "Спроможна школа для кращих результатів".

✔️ Передбачили в Держбюджеті доплату молодим вчителям у 2020 році - кожний вчитель зі стажем до 10 років отримає 21 тис грн.

✔️ Підписали меморандум із мобільними операторами, щоб українці мали якісний та доступний інтернет. Особливо, в сільській місцевості.

✔️ Запускаємо програму дешевих кредитів для відкриття малого та мікробізнесу. Розпочали прийом заявок – 5%, 7%, 9%. Старт програми з 1 лютого 2020 року.

✔️ Розпочали земельну реформу. Розробили програму дешевих кредитів для українських фермерів на купівлю землі. Старт програми – у 2020-му.

✔️ Запустили процес приватизації збиткових нестратегічних підприємств, а це додаткові ~12 млрд грн до держбюджету.

✔️ Перезавантажуємо владу – оновили керівництво найтоксичніших владних структур. Перезавантаження Держмитслужби, Держподаткової, Держгеокадастру, Дергеонадра, Укравтодору та інші. А на початку цього місяця відбувся запуск Нової митниці. Вона має перекрити потоки контрабанди в країну.

✔️ Посилили захист прав власності – відкрили Офіс протидії рейдерству.

Спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки прийняття рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин.

✔️ Боремося з тіньовими ринками. Нелегальний бізнес завдає нашій державі серйозних збитків. Так, за 1 день нам вдалося закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України.

Минулого тижня розпочали перевірки АЗС. Уже 621 АЗС перевірено та закрито 403 нелегальні заправки, демонтовано — 93.

✔️ Держгеокадастр розпочав наповнення Публічної кадастрової карти новими шарами. Зокрема, додано окремі інформаційні шари "Незареєстровані території", "Ліси", "Природно-заповідний фонд".

✔️Переводимо держпослуги в онлайн. Уже маємо перші результати!

▪️ Запустили Е-кабінет забудовника. Він надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1, що становить 80% усіх заявок, які надходять до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Через Е-кабінет уже будуються 254 об'єктів, а 86 – введено в експлуатацію.

▪️ Тестуємо додаток Дія (в якому вже доступні е-техпаспорт і е-посвідчення водія). Свої заявки на участь у тестуванні відправли 58 тис українців.

▪️ Запустили ще один зручний сервіс – єдиний транспортний портал.

✔️ Співпраця з МВФ. Програми МВФ в Україні – це сигнал інвесторам, що тут працює зрозумілий та відповідальний Уряд, що ми виконуємо те, що декларуємо. Відтак – це надходження інвестицій, створення нових робочих місць, зростання економіки.

І це далеко не все. Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік — це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності"!".



Передісторія:

Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком працює з 29 серпня 2019 року.

Українська правда