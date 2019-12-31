Японська авіакомпанія дарує 50 тисяч квитків на внутрішні рейси

Японський авіаперевізник Japan Airlines дарує 50 тисяч квитків іноземним туристам на внутрішні рейси з 1 липня до 30 вересня 2020 року.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що такою акцією у Японії хочуть заохотити туристів побачити менш відвідувані частини країни і зняти частину напруги з Токіо, де з 24 липня до 9 серпня проходитимуть літні Олімпійські ігри.

Аби отримати безкоштовні квитки, іноземці мають бути зареєстровані в програмі Mileage Bank - вона пропонує пасажирам Japan Airlines отримувати бали за рейси, які потім можна використовувати для бронювання безкоштовних польотів.

"Japan Airlines рекомендує обрати чотири місцеві напрямки з аеропортів Ханеда в Токіо, Ітамі чи Кансай в Осаці. Заявку на отримання безкоштовних квитків може залишити компанія друзів чи родичів до 4 осіб. Турист дізнається, чи отримав він безкоштовний квиток і куди, за декілька днів до відльоту", - йдеться у повідомленні.

Детальнішу інформацію авіакомпанія опублікує на початку січня, а реєстрацію відкриє наприкінці лютого.

Економічна правда