Українська енергосистема стане частиною європейської за 3 роки – прем'єр

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про те, що у 2023 році українська енергосистема має стати частиною європейської енергосистеми.

Джерело: прем'єр в ефірі програми "Сьогодні", "Укрінформ"

Пряма мова: "Необхідні документи вже підписані, просто треба над цим працювати. Ми сподіваємося, що у 2023 році це об'єднання мереж, української та європейської, вже станеться. Це дасть нам можливість, в тому числі і нашій атомній генерації, навіть експортувати електроенергію, і на цьому заробляти…

Для того, щоб приєднатися до європейської мережі, нам доведеться відрізуватися від російської і білоруської. Ми від цього нікуди не дінемося, і це історичне рішення вже прийнято. Тобто, до цього ми вже поступово до цього йдемо".

Деталі: Гончарук нагадав, що українська енергосистема довгий час була поєднана з російською, з білоруською та молдавською.

За словами прем’єра, проблема експорту з Білорусі значно перебільшена, бо "там не такі великі обсяги".

Передісторія:

18 вересня 2019 року Верховна Рада схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського енергетичного співтовариства.

4 грудня Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №2233, який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії із Росії за двосторонніми договорами.

12 грудня Верховна Рада відхилила проєкт постанови про скасування ухваленого законопроєкту №2233-П "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", який забороняє імпорт за двосторонніми договорами електричної енергії з Росії.

Українська правда