Єврокомісія про газову угоду: Чудові новини для енергобезпеки Європи

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович вітає підписання договору про транзит газу між Україною та Росією.

Джерело: пост Шефчовича в Twitter

Пряма мова: "Високо оцінюю усю важку роботу та зусилля! На основі політичної угоди, досягнутої минулого тижня між Росією, Україною і Європейською Комісією, транзитний контракт між відповідними компаніями, – який забезпечить постачання газу в Європу на 1 січня 2020 року, – наразі підписаний та скріплений печаткою".

Деталі: Разом з тим Шефчович привітав угоду про взаємопоєднання мереж між Україною і Словаччиною, за що рішуче виступала Єврокомісія.

Він відзначив, що усі складові для транзиту газу через Україну "наразі вже на місці", а "це чудові новини для енергетичної безпеки Європи".

Що було раніше: НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

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Нагадаємо:

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $ 2,9 млрд, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Газпром" також домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.