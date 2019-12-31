Єврокомісія про газову угоду: Чудові новини для енергобезпеки Європи
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович вітає підписання договору про транзит газу між Україною та Росією.
Джерело: пост Шефчовича в Twitter
Пряма мова: "Високо оцінюю усю важку роботу та зусилля! На основі політичної угоди, досягнутої минулого тижня між Росією, Україною і Європейською Комісією, транзитний контракт між відповідними компаніями, – який забезпечить постачання газу в Європу на 1 січня 2020 року, – наразі підписаний та скріплений печаткою".
Деталі: Разом з тим Шефчович привітав угоду про взаємопоєднання мереж між Україною і Словаччиною, за що рішуче виступала Єврокомісія.
Він відзначив, що усі складові для транзиту газу через Україну "наразі вже на місці", а "це чудові новини для енергетичної безпеки Європи".
Що було раніше: НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.
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Нагадаємо:
ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $ 2,9 млрд, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.
НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Газпром" також домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.
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