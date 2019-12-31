У Кабміні очікують транш від МВФ упродовж декількох місяців

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сподівається, що черговий транш для України від Міжнародного валютного фонду надійде протягом декількох місяців.

Джерело: Гончарук в інтерв’ю для телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Це питання декількох місяців. Я не маю сумнівів, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця. Проблем не буде."

Деталі: За словами очільника уряду, для отримання коштів потрібно допрацювати технічні деталі. Також Гончарук додав, що наразі образ МВФ серед українців занадто "демонізований", зокрема через діяльність ЗМІ, які належать олігархам.

"Співпраця України з МВФ – це про довіру, це про дешеві ресурси", – зазначив прем’єр.

Що передувало: 7 грудня Міжнародний валютний фонд досяг домовленості з українським урядом про нову трирічну програму розширеного фінансування EFF на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) - близько 5,52 млрд доларів.

Знати більше: МВФ — Україні: політична підтримка зараз, а транш — потім

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні 22 листопада.

В МВФ акцентували увагу на продовженні виваженої економічної політики.

Прем'єр Олексій Гончарук оцінив перемовини з місією Міжнародного валютного фонду як конструктивні.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб Україна з 2023 року забезпечувала себе сама.

Джерела у різних держструктурах заявляли про те, що Україна не встигне отримати остаточне рішення від МВФ до кінця 2019 року, але може ще у грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю. Наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде в лютому 2020 року.