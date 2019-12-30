"Кернел" Веревського збільшив статутний капітал

Рада директорів Kernel Holding SA (Люксембург), холдингової компанії великої української аграрної групи "Кернел", вирішила збільшити статутний капітал компанії на 55,189 тисяч доларів шляхом випуску 2,09 млн од. акцій без зазначення їх номінальної вартості.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті Варшавської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".



Як наголошується, всі акції були оплачені готівкою. В результаті збільшення статутний капітал компанії досяг майже $ 2.22 млн (84,031 млн акцій).

"Кернел" - найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.

Вертикально інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах.

"Кернел" завершив 2019 ФР (липень-2018 - червень-2019) з чистим прибутком 179 млн доларів, що в 3,2 рази більше, ніж у 2018 ФР. Його виручка за цей період зросла на 66% - до 3,992 млрд доларів, EBITDA - на 55%, до 346 млн доларів.

Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський з часткою 39,97%.

Cascade Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає екс-депутат Віталій Хомутинник, котрий володіє 6,59% акцій "Кернела".