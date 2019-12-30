У Мінсоцполітики пояснюють, що борються зі "схемами", а не легальним секонд-хендом

Ініціатива Міністерства соціальної політики щодо боротьби зі "схемами на гуманітарці" не має жодного відношення до легальгого бізнесу із продажу в Україні вживаних речей, тобто "секонд-хенду".

Джерело: заступник міністра соціальної політики Олег Коваль у Facebook

Деталі: Міністерство соціальної політики наголошує, що бореться зі "схемами на гуманітарці" і не виступає проти бізнес "секонд-хенду". Завдання – припинити потік контрабанди, яка завозиться в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Тому що досить часто "гуманітарний вантаж" використовується не для допомоги людям, а для ухиляння від сплати податків.

Деталі: "Гуманітарну допомогу" не потрібно розмитнювати, адже це предмети, які безкоштовно роздаються цільовим категоріям населення чи установам. Цим користуються певні ділки, які завозять вживані речі як "гуманітарку", а потім продають у магазинах та бутіках. Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн..

Пряма мова: "Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто "секонд-хендом". Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, - ми не маємо нічого проти!".

Що передувало: Міністерство соціальної політики повідомило, що розробляє зміни в нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей у якості гуманітарної допомоги.

Виключення залишать для одягу спеціального призначення, що направляється ВСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичним установам.