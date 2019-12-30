Bloomberg назвав наймолодшого мільярдера 2019 року

Наймолодшою мільярдеркою в цьогорічному рейтингу Bloomberg стала 22-річна Кайлі Дженер.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Американка Дженер заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за 600 мільйонів доларів.

Видання зазначає, що за 2019 рік найбагатші люди світу стали багатшими на 1,2 трильйона доларів, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018-го. В той же час з 500 найбагатших людей світу у 52 скоротилися статки.

Найбільше за 2019 рік — на 36,5 мільярда доларів — розбагатів француз Бернар Арно, ставши третім найбагатшим чоловіком світу за рейтингом Bloomberg і одним із трьох на планеті зі статками у понад 100 мільярдів доларів.

Попри скорочення статків на майже 9 мільярдів доларів, власник Amazon Джеф Безос залишився очолювати рейтинг найбагатших людей світу з понад 111 мільярдами доларів.