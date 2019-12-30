Кіберполіція викрила групу хакерів, які зламали понад 20 тисяч серверів у світі

Кіберполіція викрила хакерську групу, члени якої зламали понад 20 тисяч серверів по всьому світу.

Джерело: Департамент кіберполіції України

Деталі: До складу групи хакерів увійшли троє українців та один іноземець, які були відомими учасниками хакерських форумів та здійснювали замовлення щодо зламу віддалених серверів, розташованих на території України, Європи та США.

За даними кіберполіції, учасникам групи вдалося втручатися у комп’ютерні мережі громадян різних країн: України, Росії, США, Франції, Китаю, Болгарії, Індії, Бразилії, Малайзії та країн північної Європи.

Дослівно: "Злочинна група діяла з 2014 року. Її учасники здійснювали bruteforce-атаки на приватні підприємства та окремих осіб. Для атак використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке експлуатувало вразливості серверів на базі ОС Windows".

"Частину серверів вони також використовували у власних цілях: створення бот-нетів для майнінгу, DDOS-атак, встановлення програмних командних-центрів для вірусів типу "stealer", перетворення їх в інструменти для проведення brute-force атак на нові мережеві вузли. Частину "зламаних" серверів учасники групи збували іншим хакерам".

Деталі: Злочинні прибутки хакери отримували на крипто- та електронні гаманці. На кількох електронних гаманцях було виявлено майже 80 тисяч доларів.

За місцями мешкання фігурантів міжнародної хакерської групи проведено обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися для вчинення злочинів.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.361 КК України. За результатами експертиз комп'ютерної техніки одному з учасників оголошено про підозру, вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам групи.

Українська правда