SkyUp почне літати зі Львова в Барселону і Батумі

SkyUp в літній період 2020 року відкриє прямі регулярні рейси зі Львова в Барселону, Бургас і Батумі, які розташовані на березі Чорного та Середземноморського морів.

Про це повідомляє avianews.com

Рейси Львів-Батумі та Львів-Барселона почнуть виконуватися з 29 травня 2020 року з частотою два рази на тиждень по вівторках і п'ятницях і заведені в розклад до 2 жовтня 2020 року включно.

Мінімальна ціна авіаквитків в одну сторону з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі в Батумі починається від 1630 грн, в Барселону, - від 1940 грн.

Між Львовом і Бургасом SkyUp буде літати в період з 3 червня по 5 вересня 2020 року по середах або суботах кожні 10 днів. Мінімальна ціна перельоту лише з ручною поклажею починається від 1270 грн в одну сторону.