У США "кіберпонеділок" перевершив "чорну п'ятницю" — продажі сягнули 9,4 мільярда доларів

Продажі американських рітейлерів в кіберпонеділок збільшилися майже на 20% в порівнянні з рівнем того ж дня минулого року і досягли 9,4 мільярда доларів, що стало новим рекордом онлайн-продажів в США .

Про свідчать дані Adobe Analytics, передає Інтерфакс-Україна.

Кіберпонеділок настає після "чорної п'ятниці" (в цьому році 2 грудня), в цей день онлайн-рітейлери пропонують значні знижки.

Майже третина покупок в кіберпонеділок в цьому році відбувалася з використанням смартфонів, що майже в 1,5 рази більше, ніж роком раніше. Обсяг покупок зі смартфонів досяг рекордних 3 млрд дол.

Крім того, що число покупок в цілому зросла, люди вибирали більш дорогі товари, відзначають в Adobe. Найбільшою популярністю користувалися, зокрема, іграшки, створені за мотивами мультфільму "Холодне серце 2", ляльки LOL Surprise, ігрові приставки Nintendo Switch, телевізори Samsung і ноутбуки Apple.

Adobe, яка аналізує транзакції 80 з 100 провідних американських інтернет-ритейлерів, прогнозує, що витрати на онлайн-шопінг в листопаді-грудні перевищать 143 млрд дол.

У "чорну п'ятницю", за даними Adobe, американці витратили на онлайн-покупки 7,4 млрд дол, в День подяки - 4,2 млрд дол.