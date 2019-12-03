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Мінцифри почне співпрацю з білоруською біржою криптовалют

Вівторок, 3 грудня 2019, 18:36

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з білоруською біржою криптовалют Currency.com.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що співпраця стосуватиметься питань розвитку українського законодавства стосовно IT та криптовалют.

"Робоча група при Міністерстві цифрової трансформації за участі експертів з Currency.com займатиметься розробкою законопроектів, використовуючи білоруський досвід успішного створення з нуля законодавчих актів для регулювання галузі IT", - йдеться у повідомленні.

"У сфері розвитку внутрішнього IT-ринку Республіка Білорусь демонструє великі успіхи.

Чим більше ми вивчаємо досвід цієї країни, тим глибше розуміємо, який великий об’єм роботи виконаний, і які це принесло результати. Ми раді працювати з командою Currency.com задля розвитку українського законодавства", - заявив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

У Міністерстві зазначили, що у Білорусі успішно створили модель Парку високих технологій - спеціальну податково-правову екосистему, яка стимулює розвиток ІТ-бізнесу. У 2019 році очікується, що ця зона має принести 2 мільярди доларів виручки.

Нагадаємо:

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Економічна правда

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