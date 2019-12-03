Мінцифри почне співпрацю з білоруською біржою криптовалют
Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з білоруською біржою криптовалют Currency.com.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що співпраця стосуватиметься питань розвитку українського законодавства стосовно IT та криптовалют.
"Робоча група при Міністерстві цифрової трансформації за участі експертів з Currency.com займатиметься розробкою законопроектів, використовуючи білоруський досвід успішного створення з нуля законодавчих актів для регулювання галузі IT", - йдеться у повідомленні.
"У сфері розвитку внутрішнього IT-ринку Республіка Білорусь демонструє великі успіхи.
Чим більше ми вивчаємо досвід цієї країни, тим глибше розуміємо, який великий об’єм роботи виконаний, і які це принесло результати. Ми раді працювати з командою Currency.com задля розвитку українського законодавства", - заявив заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.
У Міністерстві зазначили, що у Білорусі успішно створили модель Парку високих технологій - спеціальну податково-правову екосистему, яка стимулює розвиток ІТ-бізнесу. У 2019 році очікується, що ця зона має принести 2 мільярди доларів виручки.
Нагадаємо:
До Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти.
Економічна правда
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