Окремі будинки в Одесі досі без опалення через борги за газ — "Нафтогаз"

Окремі будинки в Одесі не мають опалення через те, що компанії-теплопостачальники, які їх обслуговують, не погасили свою заборгованість за газ перед "Нафтогазом".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"На жаль, залишаються ще два підприємства які не включені до реєстру споживачів: ОК "Суворовський ЖЕК" та ТОВ "Еліткомсервіс Компанія", які обслуговують сотні квартир", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень розрахунків ОК "Суворовський ЖЕК" становить лише 85%. Для досягнення мінмального рівня розрахунків, який дозволяє здійснювати газопостачання (90%), підприємство має сплатити не менше ніж 339,4 тисяч гривень.

Водночас рівень розрахунків ТОВ "Еліткомсервіс Компанія" - 82%. Компанія має сплатити не менше, ніж 300,3 тисяч гривень.

"Одразу після виконання цими підприємствами мінімальних вимог законодавства вони будуть внесені до реєстру споживачів та зможуть отримувати газ", - зазначили у "Нафтогазі".

"Усі виробники тепла, які приділили увагу початку опалювального сезону, давно отримують газ. Ті ж, що звернулись за укладенням договору несвоєчасно, або не виконали вимог законодавства, створюють проблеми мешканцям будинків, які обслуговують, і навіть намагаються перекласти відповідальність за свою бездіяльність на "Нафтогаз".

Ще влітку всі виробники тепла були неодноразово поінформовані про стан своєї заборгованості і заходи, які необхідно вжити, щоб не залишити людей без опалення взимку. Закон однаковий для всіх. Тепер Нафтогаз змушений вживати заходів для поновлення у найкоротші строки газопостачання тих виробників тепла, які лише зараз змогли виконати вимоги законодавства", - сказав перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Економічна правда