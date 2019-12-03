У Мінекономіки пояснили, чому залишили УЗ у переліку стратегічних об’єктів

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що залишення Укрзалізниці у переліку стратегічних підприємств не означає скасування планів із залучення приватного інвестора.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

За його словами, список стратегічних об'єктів - це не перелік активів, заборонених до приватизації.

"Це об'єкти, за якими держава здійснює особливий контроль: погоджує призначення та звільнення їх керівництва. Якщо у ДП понад 200 млн грн активів, то їх не можна реалізовувати та ліквідовувати без погодження Кабміну", - пояснив Кухта.

"У законі є норма, яка зобов'язує Кабмін вести цей список, але сказати, що він украй необхідний, я не можу. У фіналі, коли портфель державних підприємств буде зменшено до 200 стратегічних компаній, сенсу в існуванні цього списку вже не буде.

Це архаїчний елемент управління державними активами. Періодично він оновлюється, тому що це регламентовано процедурами Кабміну", - додав він.

За словами заступника міністра, "давно обговорюється ідея виділити з УЗ залізничне полотно і дати можливість приватному сектору бути присутнім у пасажирських та вантажних перевезеннях".

Кухта також зазначив, що Укрзалізниця та Укрпошта - потенційні кандидати на IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного товариства - ред.).

Читайте детальніше в інтерв'ю: Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200

Економічна правда