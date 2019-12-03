Гончарук новому голові Держгеокадастру: Якщо хтось буде приходити — посилайте

Новий голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик може розраховувати на підтримку уряду у своїй роботі, якщо буде стійкий до "прохань" деяких зацікавлених осіб та змінить службу на краще.

Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи колективу Держгеокадастру нового керівника, повідомляє Укрінформ.

"Якщо вам потрібна буде підтримка особисто моя або президента, то ви матимете таку підтримку. Якщо хтось буде приходити та розповідати про те, що вони від когось і щось наполегливо радити, сміливо посилайте їх туди, звідки вони прийшли", - закликав він Башлика.

Своєю чергою Башлик повідомив про найближчі плани, зазначивши, що, зокрема, має намір узятися за відкриття даних Держгеокадастру, наповнення новими інформаційними шарами кадастру, подальше створення національної інфраструктури геопросторових даних.

За його словами, запровадження повного контролю якості надання сервісів має стати основою для нового кадастру. "Дуже скоро ми презентуємо деталізовану концепцію розвитку, де буде описано усе те, що я вже сказав", - запевнив він.

Новий керівник служби подякував уряду за надану можливість провести комплексну перевірку усіх територіальних органів Держгеокадастру.

"Можу пообіцяти нульову толерантність до корупціонерів та схематозників. У нас не буде клану недоторканих, усі працюють у рівних умовах", - сказав Башлик.