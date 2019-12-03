В Мінсоцполітики хочуть врегулювати "секонд-хенд", який надходить під виглядом "гуманітарки"

В Міністерстві соціальної політики заявили, що частина вантажів, які заходять в Україну як "гуманітарна допомога" можуть згодом продаватися, внаслідок чого Державний бюджет недоотримує гроші.

Про це, на своїй сторінці у мережі Facebook заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль .

"Саме наше Міністерство відповідає за те, щоб надати тому, чи іншому вантажу, який заходить до нас з-за кордону, статус "гуманітарної допомоги", такий статус дозволяє звільняти "гуманітарні товари" від сплати податків та митних платежів", - розповів Коваль.

Він наголосив, що це – величезна "ніша" для нечесних ділків, щоб ухилитися від сплати податків, так як новий товар ввозиться під виглядом "гуманітарки", а продається потім на ринках та навіть у модних бутіках, внаслідок чого Державний бюджет недоотримає коштів.

"19 листопада на засіданні робочої групи, розглядались 133 звернення щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою і поки 28 із них ми визнали "гуманітаркою", інші ми направили у відповідні органи та очікуємо результат, в основному "підтвердження" очікують вантажі з одягом та взуттям", - повідомив заступник міністра.

Коваль підкреслив, що масштаби потенційної афери з якою стикається Мінсоцполітики величезні.

"З січня по жовтень в Україну надійшло 20,1 тонна гуманітарної допомоги, вона була оформлена на 427 благодійних фонди та організації від 39 країн-донорів.

Із ввезених товарів 55% складає вживаний одяг – 11 тис. тон і якщо припустити, що середня вага "одиниці одягу" складає 1 кг (що зазвичай забагато, оскільки дитячі речі зазвичай важать 0,5 кг, а чоловічі чоботи, приміром – 1,2 кг) то за 10 місяців в Україну було ввезено 11 млн одиниць одягу",- зауважив він.

Заступник міністра розповів, що вартість цього одягу навіть за найнижчими цінами (приміром, 1 одиниця одягу – всього 200 грн), становить 2,2 млрд грн і якщо розмитнювати цей одяг за правилами "не гуманітарки", то вийде сума майже на півмільярда гривень в державний бюджет.

"Тому, щоб навести лад у системі гуманітарної допомоги, ми розробили та відправили на погодження із органами влади Постанову КМУ про "Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги", внаслідок чого рішення цієї проблеми Мінсоцполітики знайде вже досить скоро",- підсумував Коваль.

Економічна правда