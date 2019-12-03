На європейських хабах відновився ріст ціни на газ

Минулого тижня котирування більшості європейських хабів відновилися після падіння попереднього тижня.

Про це повідомляє Українська енергетична біржа.

Котирування на наступний місяць залишилися незмінним, квартал зменшився на 1%. Спотові ціни в Європі становили близько 190 дол./тис. куб. м., контракти на місяць наперед були на 1% дорожчими, квартал наперед майже на 8%, сезон наперед – на 2,1% дорожчими від поточних спотових цін.

Українська енергетична біржа

У більшості європейських країн розпочався сезон відбору газу з ПСГ, проте іноземні трейдери зазначають, що його обсяги все ще доволі низькі. Добовий відбір газу з початку тижня зріс вдвічі – орієнтовно до 350 млн куб м.

Очікується, що поточного тижня температура в Європі продовжить знижуватися, що стимулюватиме попит на опалення та незначне подальше зростання.



Економічна правда