Споживачі більше 15 тисяч раз поскаржились на бізнес

За 9 місяців 2019 року Держпродспоживслужба отримала більше 15 тисяч звернень громадян щодо якості товарів та послуг.

Про це під час круглого столу "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?", організованого "Фінансовим клубом", заявив начальник відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби Олег Кобельков.

За його словами, більшість звернень стосуються якості непродовольчих товарів, 41% - якості наданих послуг, із них 29% - якості житлово-комунальних.

Кобельков зазначив, що частка скарг на онлайн-торгівлю зросла.