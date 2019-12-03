Відеосервіс Megogo запускає платформу з подкастами та аудіокнигами

Український відеосервіс Megogo запускає платформу Megogo Audio, де будуть доступні аудіокнижки та подкасти.

Про це повідомив директор з маркетингу та стратегії Megogo Іван Шестаков, передає Інтерфакс-Україна.

Як очікується, Android-платформа стартує у вівторок, 3 грудня. Через приблизно місяць запуститься iOS. При цьому користувачам не потрібні додаткові програми - розділ Audio з'явиться в наявному застосунку Megogo.

Нині Megogo стартує з 650 книгами та сотнею випусків подкастів. Протягом місяця бібліотека розшириться мінімум уп'ятеро.

Протягом року, за словами Шестакова, планується розмістити весь доступний на території контент.

"Наразі активно проводимо переговори з правовласниками, великими видавництвами, домовляємося про розміщення на платформі аудіокнижок.

Ми активно почали цим займатися місяці три тому. Зараз маємо вже підписані чотири великі видавництва, на етапі підписання - ще п'ять... Щодо подкастів: ми готові співпрацювати з будь-якими подкастерами.

Проблема в тому, що якісних україномовних подкастів мало. Ми їх шукаємо, але є певні складнощі. Тому ми маємо намір самостійно виробляти контент", - розповів він.

Директор із маркетингу та стратегії онлайн-кінотеатру зазначив, що, згідно з вимогами правовласників, більшість найсвіжіших аудіокнижок буде доступна в поштучному продажу.

Вартість книжки в середньому становитиме від 70 до 100 грн. При цьому весь контент, який в інтернеті офіційно безкоштовний, буде безкоштовним і на Megogo.

Нагадаємо, що послухати подкасти "Ранкова доза" від Української правди про улюблені книжки відомих людей можна за посиланням.



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