Нафту з родовища Brent перестануть видобувати у 2020 році

Нафтова компанія Royal Dutch Shell повністю припинить видобуток нафти на родовищі Brent у 2020 році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що компанія продовжить продавати суміш під маркою Brent, але у ній вже не буде нафти з однойменного родовища.

"Останню працюючу сверловину закриють у наступному році. Brent була наріжним каменем для галузі протягом більше 40 років", - розповів виданню віце-президент Royal Dutch Shell з розвідки і видобутку Стів Фімістер.

WSJ зазначає, що закриття цього родовища знаменує своєрідний "кінець епохи", а нафтовидобувна промисловість зміщує свій фокус на більш дрібні родовища, розташовані біля наявної інфраструктури.

Родовище Brent знаходиться в Північному морі між шотландськими островами та Норвегією. На момент відкриття в 1971 році воно вважалося одним з найбільших в світі. Видобуток нафти і газу на цьому родовищі розпочався в 1975 році, а з 1982 року нафту добували з чотирьох свердловин - Alpha, Bravo, Charlie і Delta.

На піку видобутку нафту марки Brent почали вважати еталоном і від її ціни відлічувалися ціни на всі інші марки нафти.

Економічна правда